Російський пором “Славянин” протаранили в Чорному морі

Пором “Славянин” під прапором Росії отримав бортову пробоїну в Чорному морі в районі болгарського мису Шабла.

Про це повідомило в Міненерго України з посилання на дані додатку для відстеження суден Vesselfinder.

Російське судно перевозило залізничні цистерни зі скрапленим газом. Бортове пошкодження воно отримало після зіткнення з іншим судном – New Raouf під прапором Республіки Палау. Пором отримав крен (затоплено три баластні цистерни) й повернувся в болгарський порт Варна для обстеження. А New Raouf продовжило свій шлях у бік Туреччини. За даними болгарських ЗМІ, його власником є ліберійська New Raouf Shipping Ltd, оператором – румунська Daytona Management.

Пором “Славянин” курсує на лінії Варна – Кавказ близько 10 років, перевозячи залізничні цистерни. Vesselfinder зауважує: незрозуміло, що він робив біля Шабли/Тюленово, оскільки лінія до порту Кавказ пролягає по прямій більш у східному напрямку, натомість російське судно рухалося дещо північніше.