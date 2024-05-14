Економіка

Російський олігарх Дерипаска намагався вивести з-під санкцій $1,5 млрд

14 Травня 2024 19:36
читать на русском →
сша, росія
Російський олігарх Олег Дерипаска / Фото: Wikimedia

У Штатах викрили російського олігарха Олега Дерипаску й три російські компанії на спробі незаконно розморозити понад 1,5 мільярда доларів.

За даними Управління з контролю за іноземними активами, Дерипаска узгодив з росіянином Дмитром Бєлоглазовим, власником російської компанії з надання фінансових послуг “Титул”, операцію з продажу заморожених акцій Дерипаски в європейській компанії.

Протягом кількох тижнів після цього компанія “Титул” створила дочірню фірму фінансових послуг “Іліадіс”, що на початку 2024 року придбала російську інвестиційну холдингову компанію Rasperia Trading Limited, якій належать заморожені акції Дерипаски.

У такий спосіб російський олігарх та його поплічник намагалися вивести заморожені акції з-під раніше введених обмежень.

У зв’язку з цим США заблокували все майно та активи у власності Дмитра Бєлоглазова, компаній “Іліадіс”, Rasperia Treiding Limited і “Титул”, які перебувають у Сполучених Штатах або у володінні американських громадян.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
14 Травня 2024 21:52

В усіх регіонах України запровадили аварійні відключення світла
14 Травня 2024 20:51

Блінкен розповів про майбутню безпекову угоду між США та Україною
14 Травня 2024 20:16

Головком доповів президенту про обстановку в районах бойових дій
14 Травня 2024 19:48

Оборонні рубежі: Синєгубов розповів, хто відповідав за будівництво
14 Травня 2024 19:08

Наслідки російського обстрілу Харкова (фото)
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін — Володимир?
Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
все мнения