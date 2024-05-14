Російський олігарх Дерипаска намагався вивести з-під санкцій $1,5 млрд

У Штатах викрили російського олігарха Олега Дерипаску й три російські компанії на спробі незаконно розморозити понад 1,5 мільярда доларів.

За даними Управління з контролю за іноземними активами, Дерипаска узгодив з росіянином Дмитром Бєлоглазовим, власником російської компанії з надання фінансових послуг “Титул”, операцію з продажу заморожених акцій Дерипаски в європейській компанії.

Протягом кількох тижнів після цього компанія “Титул” створила дочірню фірму фінансових послуг “Іліадіс”, що на початку 2024 року придбала російську інвестиційну холдингову компанію Rasperia Trading Limited, якій належать заморожені акції Дерипаски.

У такий спосіб російський олігарх та його поплічник намагалися вивести заморожені акції з-під раніше введених обмежень.

У зв’язку з цим США заблокували все майно та активи у власності Дмитра Бєлоглазова, компаній “Іліадіс”, Rasperia Treiding Limited і “Титул”, які перебувають у Сполучених Штатах або у володінні американських громадян.