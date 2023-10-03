Політика

Російський флот фактично зазнав поразки у Чорному морі, – Міноборони Британії

3 Жовтня 2023 12:43
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чорне море, війна

Українським військовим вдалося фактично завдати поразки російському флоту у Чорному морі.

Про це сказав молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Хіппі під час виступу на Варшавському безпековому форумі повідомляє The Guardian.

“Так, прогрес України повільний, але ніхто не може сказати, що його немає. Можна показувати на харківський прорив як зразок успіху. Але подивіться на те, що Україна зробила зараз у Чорному морі! Україна досягла функціональної поразки російського Чорноморського флоту”, – наголосив Хіппі.

Коментуючи сухопутний контрнаступ України, він також зазначив, що “кожен дюйм важливий”.


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