Російський багатоцільовий безпілотник “Орион” впав на склад у Таганрозі

Російський оперативно-тактичний багатоцільовий безпілотник “Орион” впав на склад лісоматеріалів у Таганрозі Ростовської області РФ.

Про це повідомляє Мілітаринй, посилаючись на оприлюднені кадри інциденту.

За словами місцевої влади, унаслідок аварії зайнялася пожежа площею 200 квадратних метрів, постраждала покрівля будівлі та чотири легкових автомобілі.

“Висновок про те, що це саме “Орион”, можна зробити за допомогою розкадрування оприлюднених відеоматеріалів, на яких видно силует. Особливу увагу привертає форма носової частини та її характерний білий колір”, – пише Мілітарний.

Також були оприлюднені фотографії уламків безпілотника, які є додатковим підтвердженням того, що це саме російський борт.