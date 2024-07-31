Російські ЗМІ повідомляють про смерть українського військовополоненого з бригади “Азов”

У слідчому ізоляторі Ростова-на-Дону помер український військовополонений Олександр Іщенко, який служив водієм у бригаді “Азов”.

Про це повідомляє “Медіазона” з посиланням на засідання Південного окружного воєнного суду в Ростові.

Документів, які засвідчуюють смерть, а також інформації про точний час та дату смерті, у суді не надали.

Олександр Іщенко служив водієм у полку “Азов”. Йому було 55 років. До війська вступив на початку повномасштабного вторгнення РФ, обороняв Маріуполь. У травні 2022 року потрапив у російський полон.

З вересня 2022 року Олександра та 23 бійців “Азову” судили за сфабрикованими справами, чоловіків звинувачували у тероризмі та спробі повалення влади.