Кримінал

Російські ЗМІ повідомляють про смерть українського військовополоненого з бригади “Азов”
31 Липня 2024 15:31
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азов, полон
Олександр Іщенко у Південному окружному військовому суді 22 листопада 2023 року / Фото: Медіазона

У слідчому ізоляторі Ростова-на-Дону помер український військовополонений Олександр Іщенко, який служив водієм у бригаді “Азов”.

Про це повідомляє “Медіазона” з посиланням на засідання Південного окружного воєнного суду в Ростові.

Документів, які засвідчуюють смерть, а також інформації про точний час та дату смерті, у суді не надали.

Олександр Іщенко служив водієм у полку “Азов”. Йому було 55 років. До війська вступив на початку повномасштабного вторгнення РФ, обороняв Маріуполь. У травні 2022 року потрапив у російський полон.

З вересня 2022 року Олександра та 23 бійців “Азову” судили за сфабрикованими справами, чоловіків звинувачували у тероризмі та спробі повалення влади.


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