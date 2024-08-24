Кримінал

Російські ЗМІ повідомляють про наліт дронів на Воронезьку область
24 Серпня 2024 09:40
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Пожежа на військовому об'єкті у Воронезькій області / Фото із соцмереж

У Воронезькій області після атаки безпілотників почалася «детонація вибухонебезпечних об’єктів» і постраждали дві людини. Про це заявив губернатор регіону Олександр Гусєв.

Черговими силами ППО і засобами РЕБ у Воронезькій області знищено і придушено ще кілька БПЛА.

Унаслідок падіння фрагментів почалася пожежа, що спричинила детонацію вибухонебезпечних об’єктів. Нових постраждалих, а також пошкоджень цивільних будівель наразі не виявлено.

Повідомляється також, що було введено режим НС у трьох селищах в Острогозькому районі, звідти евакуйовано 200 осіб. За інформацією, що надходить, в одному із сіл почалися перебої зі світлом.

Міноборони РФ відзвітувало про п’ять збитих за ніч безпілотників у регіоні.

Одну з постраждалих жінок госпіталізовано у важкому стані, інша дістала садна і відмовилася від госпіталізації.


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