Російські ЗМІ повідомляють про наліт дронів на Воронезьку область

У Воронезькій області після атаки безпілотників почалася «детонація вибухонебезпечних об’єктів» і постраждали дві людини. Про це заявив губернатор регіону Олександр Гусєв.

Черговими силами ППО і засобами РЕБ у Воронезькій області знищено і придушено ще кілька БПЛА.

Унаслідок падіння фрагментів почалася пожежа, що спричинила детонацію вибухонебезпечних об’єктів. Нових постраждалих, а також пошкоджень цивільних будівель наразі не виявлено.

Повідомляється також, що було введено режим НС у трьох селищах в Острогозькому районі, звідти евакуйовано 200 осіб. За інформацією, що надходить, в одному із сіл почалися перебої зі світлом.

Міноборони РФ відзвітувало про п’ять збитих за ніч безпілотників у регіоні.

Одну з постраждалих жінок госпіталізовано у важкому стані, інша дістала садна і відмовилася від госпіталізації.