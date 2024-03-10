Російські військові кораблі не виходять у Чорне море п’яту добу поспіль

Кораблі ВМФ РФ не виходять на бойове чергування в Чорне море вже п’яту добу поспіль після втрати патрульного корвета “Сергей Котов”, повідомляють ЗСУ. За інформацією Генштабу Збройних сил України, станом на ранок неділі, 10 березня, в акваторії Чорного моря не було жодного корабля ВМФ РФ. При цьому, за даними українських військових, три російські військові кораблі перебувають у Середземному морі, ще один – в Азовському.

Напередодні у прес-службі командування Сил оборони півдня України заявили, що в Чорному морі вже четверту добу не фіксується бойового чергування російського флоту, а ракетоносці перебувають у пунктах базування вже 20 діб поспіль.

Як заявив в ефірі телемарафону представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, кількість кораблів РФ у портах анексованого Криму зведено до мінімуму – залишилися лише ті, яким не знайшлося місця в пунктах базування Новоросійська, Сочі й Туапсе, але в море вони не виходять. “Там (в анексованому Криму) залишаються не такі цінні і не такі корисні зараз для них активи”, – додав він.

Раніше Плетенчук заявив, що Україна перехопила ініціативу в Чорному морі. “З’являється можливість нав’язувати свої умови ведення бойових дій. Зараз у нас це виходить, але необхідно продовжувати роботу”, – зазначив представник ВМС ЗСУ.

У ніч на 5 березня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про потоплення поблизу Керченської протоки патрульного корабля Чорноморського флоту РФ “Сергей Котов”. За даними відомства, морські дрони Magura V5 пошкодили йому корму і обидва борти.