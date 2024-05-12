Російські війська зайняли шість сіл на півночі Харківської області та підійшли до околиць Вовчанська

Російські військові зайняли шість сіл на півночі Харківської області в районі Вовчанська і Липців, повідомляє проект DeepState.

Під російський контроль перейшли села Стрілеча, Красне, Пильна, Борисівка в районі Липців, і на карті DeepState вони тепер позначені в червоній зоні. “Тривають бої за Глибоке, яке є останнім населеним пунктом перед основним завданням для росіян у цьому районі – зайняти Липці”, – йдеться в публікації.

Російська колона окупантів спокійно просувається з населеного пункту Стрілеча в напрямку Глибоке в Харківській області pic.twitter.com/p9v4DuINbA — 🇺🇦 ЄвроМайдан 🇪🇺 (@EuroMaydan) May 11, 2024

У районі міста Вовчанськ російські війська зайняли села Плетенівка та Огурцове – і тепер рухаються в бік самого Вовчанська. За даними DeepState, російські військові вже підібралися до його північних околиць і намагаються там закріпитися, тривають бої.

“Через великий натиск росіян нашим оборонцям довелося відійти з деяких позицій. Росіяни вмирають пачками але все одно давлять і місцями досягають успіху”, – підтвердили в підрозділі “Гострі картузи” окремого загону спеціального призначення “Омега” Національної гвардії України.

Напередодні населені пункти Стрілеча, Пильна, Борисівка, Плетенівка та Огурцове у своєму зведенні називало Міноборони Росії, вперше підтвердивши повідомлення про наступальну операцію в Харківській області.

“Хоч і головна задача ворога – відведення уваги з інших ділянок, але без введення резервів ситуація може стати вкрай жахливою. Ворог це розуміє і теперішня ситуація все більше змушує Сили Оборони встрягати в цьому районі”, – вважають у DeepState.