Кримінал

Російські війська вдарили по Козачій Лопані

23 Грудня 2023 18:24
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обстріли

Армія РФ завдала артилерійських ударів по прикордонній Козачій Лопані під Харковом 23 грудня. Попередньо, нікого не поранило.

Про це повідомив начальник Дергачівської військової міської адміністрації Вячеслав Задоренко.

За його даними, поранених немає. Внаслідок артобстрілу пошкоджені приватні будинки, цивільне авто та критична інфраструктура. Селище частково знеструмлене і без газу.

У селищі чули близько 11 ударів, розповіла Суспільне староста Козачої Лопані Людмила Вакуленко. Обстріл почався близько 14:30 і тривав щонайменше годину.

“Шибки розбиті, дахи. Вісім пошкоджених будинків, можливо ще десь є, ми очікуємо на інформацію. Люди не постраждали, сиділи у погребах”, — сказала Вакуленко.


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