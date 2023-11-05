Російські війська учора атакували цивільні об’єкти у п’яти регіонах України

За минулу добу ворог атакував низку цивільних об’єктів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Полтавській областях, повідомляє ДСНС.
Підрозділами ДСНС протягом доби здійснено 147 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів окупантами населених пунктів та об’єктів інфраструктури, ліквідовано 6 пожеж, надано психологічну допомогу 85 особам.
Дніпропетровська область
- З 10:10 по 15:00 по м. Нікополь здійснено артобстріли, пошкоджено 19 приватних та 2 багатоквартирні будинки.
- О 17:20 околиця м. Дніпро, три ракетні удари (Іскандер-М), пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Ліквідовано пожежу сухої трави. Залучалося 25 осіб та 5 од. техніки ДСНС.
Донецька область
- О 10:20 по м. Залізне здійснено артобстріл, пошкоджено 4 приватні будинки.
- Об 11:30 с. Калинове Покровського району зазнало артобстрілу, пошкоджено приватний будинок.
- О 12:30 с. Віролюбівка Краматорського району зазнало артобстрілу, пошкоджено 3 приватні будинки.
- О 13:45 по с. Клебан-Бик Краматорського району нанесено авіаудар (КАБ), пошкоджено 3 будівлі насосної станції та ліквідовано пожежу трансформатора на загальній площі 400 м кв. Станція не діюча та знеструмлена з 2022 року. Залучалося 12 осіб та 3 од. техніки ДСНС.
- О 16:40 м. Залізне зазнало артобстрілу, загинула 1 особа та пошкоджено багатоквартирний будинок.
Сумська область
- О 10:35 по м. Дружба здійснено мінометний обстріл, пошкоджено господарчу споруду та скління вікон Дружбівського центру первинної медико-санітарної допомоги.
- О 15:10 м. Середина-Буда, обстріл, пошкоджено 2 приватні будинки та ліквідовано пожежу на площі 5 м кв. Залучалося 6 осіб та 2 од. техніки ДСНС.
Херсонська область
- Об 11:25 с. Зміївка Бериславського району зазнало артобстрілу, постраждала 1 особа.
- Об 11:30 – 12:10 по м. Херсон здійснено артобстріл, загинула 1 особа (померла в лікарні) та постраждало 2 особи, пошкоджено скління дев’ятиповерхового будинку.
- О 12:25 с. Качкарівка Бериславського району зазнало артобстрілу, постраждала 1 особа.
- О 16:00 м. Берислав, скид ВНП з БпЛА, постраждало 2 особи (з них 1 поліцейський) та пошкоджено службовий автомобіль.
- О 18:55 по м. Херсон здійснено артобстріл, загинула 1 особа та 1 постраждала.
- О 21:50 по м. Херсон повторний артобстріл, пошкоджено квартиру у двоповерховому багатоквартирному будинку.
- О 23:35 с. Дар’ївка Херсонського району зазнало авіаудару (КАБ), ліквідовано пожежу на другому поверсі двоповерхової будівлі ліцею на площі 30 м кв. Залучалося 5 осіб та 1 од. техніки ДСНС.
- О 01:30 с. Республіканець Бериславського району, авіаудар (4 КАБ). Інформація щодо постраждалих та пошкоджень не надходила.
Полтавська область
- О 18:00 по с. Іващенки Миргородського району був нанесений ракетний удар (Іскандер-М), загинула 1 особа та постраждало 5 осіб (з них 1 особа госпіталізована). Після проведеного медогляду у лікувальному закладі 4 особи (з них 2 дитини, 2016 р.н.), госпіталізації не потребували. Пошкоджено 9 приватних будинків. Ліквідовано пожежу господарчої споруди на площі 40 м кв. Залучалося 10 осіб та 2 од. техніки ДСНС.