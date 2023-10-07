Російські війська спробували атакувати на Куп’янському напрямку

Минулої доби росіяни здійснили чергову спробу піти в наступ в районах Синьківки та Іванівки на Куп’янському напрямку, але під вогнем ЗСУ відступили з втратами.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він також поінформував, що минулої ночі, близько 03:10, ворог завдав удару керованою авіабомбою по Куп’янську. Пошкоджено 3 житлові будинки, сталася пожежа. Обійшлося без постраждалих.

Повідомляється також, що ща місцях ракетних ударів по Харкову завершено рятувальні роботи.

“Загинуло 2 людини: жінка 68 років та хлопчик 10 років. Постраждало 30 мешканців: 20 чоловіків і 9 жінок віком від 18 до 85 років, та 11-місячний хлопчик. Стан більшості поранених, у тому числі дитини, – середньої тяжкості. Пошкоджено 88 будівель з яких 61 – житлові багатоповерхівки, 46 автомобілів”, – написав Синєгубов у Telegram.