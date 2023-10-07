Кримінал

Російські війська спробували атакувати на Куп’янському напрямку

7 Жовтня 2023 09:05
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хова, куп'янськ

Минулої доби росіяни здійснили чергову спробу піти в наступ в районах Синьківки та Іванівки на Куп’янському напрямку, але під вогнем ЗСУ відступили з втратами.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він також поінформував, що минулої ночі, близько 03:10, ворог завдав удару керованою авіабомбою по Куп’янську. Пошкоджено 3 житлові будинки, сталася пожежа. Обійшлося без постраждалих.

Повідомляється також, що ща місцях ракетних ударів по Харкову завершено рятувальні роботи.

“Загинуло 2 людини: жінка 68 років та хлопчик 10 років. Постраждало 30 мешканців: 20 чоловіків і 9 жінок віком від 18 до 85 років, та 11-місячний хлопчик. Стан більшості поранених, у тому числі дитини, – середньої тяжкості. Пошкоджено 88 будівель з яких 61 – житлові багатоповерхівки, 46 автомобілів”, – написав Синєгубов у Telegram.

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ “Торнадо” смт. Шевченкове Куп’янського району зазнав поранення 56-річний цивільний чоловік.

У м. Вовчанськ Чугуївського району через обстріл зайнявся одноповерховий багатоквартирний будинок. Від пожежі постраждали та були госпіталізовані 76-річний чоловік, 75-річна жінка та жінка 25 років.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Курилівка Куп’янського району пошкоджено складські приміщення та майно цивільного підприємства.

Також під ворожим вогнем перебували села Петропавлівка, Нечволодівка та Московка Куп’янського району, Гатище та Землянки Чугуївського району та інші.


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