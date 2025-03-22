Російські війська продовжують обстріли Херсонщини: є загиблі та поранені

Російські війська продовжують інтенсивні обстріли Херсонського, Бериславського районів та деокупованих населених пунктів Каховського району. Протягом минулої доби ворог атакував з артилерії, мінометів, авіації та дронів.

Як повідомляє поліція Херсонської області, під ударами опинилися Херсон, Антонівка, Придніпровське, Білозерка, Інженерне, Томина Балка, Зеленівка, Садове, Берислав, Крупиця, Зміївка, Червоний Маяк, Новорайськ, Осокорівка, Бургунка, Козацьке, Веселе.

Дитсадок у Херсоні після російської атаки / Фото Нацполіція

Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирний будинок, дитячий садок, службовий автомобіль поліції та дві цивільні машини.

Росіяни завдали авіаударів трьома керованими бомбами по населених пунктах Новорайської та Бериславської громад.

У Бериславі поліцейська машина підірвалася на ворожій протипіхотній міні, ймовірно, типу «пелюстка». Пошкоджено колесо, але правоохоронці не постраждали.

Зранку поблизу Білозерки російський FPV-дрон вбив 78-річного чоловіка. Пізніше дрон атакував цивільне авто: 36-річний чоловік отримав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення обличчя, живота і стегна. 45-річна жінка зазнала вибухової травми, контузії та неповної ампутації гомілок.

Ще двоє жителів Білозерки — 69-річні чоловік і жінка — отримали мінно-вибухові травми, струси мозку та контузії під час обстрілу з РСЗВ 18 березня.

У Томиній Балці дрон атакував велосипедиста. 56-річний чоловік зазнав вибухової травми, уламкових поранень і контузії.

В Антонівці внаслідок удару безпілотника 57-річна жінка отримала тяжкі поранення стегон, тулуба й кінцівок. Її евакуювали поліцейські. Пізніше ще двоє місцевих жителів постраждали від ворожих атак: 64-річного чоловіка госпіталізували з відкритими переломами щелепи та ноги, а 79-річний чоловік отримав рвану рану вуха та контузію.

Ще троє антонівців постраждали через артобстріл 20 березня — у всіх діагностували вибухові травми та контузії.

У Херсоні та Дніпровському районі росіяни били з артилерії, пошкодили житловий будинок і дитсадок у мікрорайоні «Корабел».

19 березня в Широкій Балці через скидання вибухівки з дрона поранено 50-річного чоловіка — він отримав черепно-мозкову травму, струс мозку та уламкове поранення стегна.

Також стало відомо, що минулого тижня у Станіславі під час обстрілу загинув 74-річний чоловік. Його тіло знайшли на подвір’ї.

Поліція задокументувала наслідки атак і відкрила 21 провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — «Воєнні злочини». За добу правоохоронці опрацювали 1241 звернення громадян.