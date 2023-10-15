Політика

Російські війська не залишають спроб прорвати оборону в районі Авдіївки

15 Жовтня 2023 08:54
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генштаб

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні знову заявив, що ЗСУ вдається відбивати атаки російських військових у районі Авдіївки під Донецьком, яка стала головним напрямком наступу Росії цього тижня.

«Противник не залишає спроб прорвати нашу оборону, проте безуспішно. Наші захисники відбили 15 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке та Первомайське Донецької області», – повідомляє Генштаб.

Крім того, минулої доби ЗСУ більше 10 атак ворога в районі Мар’їнки в Донецькій області, заявили у ЗСУ.

Під Лиманом українські військові продовжують стримувати настання противника, у тому числі в районі Макіївки. Під Бахмутом самі продовжують штурмові дії, закріплюються на досягнутих рубежах, йдеться у зведенні.

Усього, за підрахунками ЗСУ, на фронті за добу сталося 60 бойових зіткнень. Українські військові продовжують ведення оборони на сході та півдні країни та наступальної операції у напрямку Мелітополя.


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