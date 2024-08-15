Російські війська наближаються до Покровська, влада закликає жителів евакуюватися

Російські окупаційні війська наближаються до Покровська у Донецькій області. Наразі ворожі війська знаходяться за 10 км від околиць міста.

Про це повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

“Бачимо, що сьогодні ворог майже підійшов впритул до нашої громади, до міста Покровськ. Лише трішки більше 10 кілометрів від околиць міста”, – сказав начальник МВА.

Він наголосив, що ворог цинічно атакує критичну, приватну та житлову інфраструктуру.

Голова МВА закликав мешканців не зволікати з евакуацією, особливо це стосується сімей з дітьми та людей похилого віку.