Російські війська атакували Краматорський район касетними боєприпасами, загинула дитина

20 листопада російські війська завдали удару касетними боєприпасами по селу Першомар’ївка в Краматорському районі Донецької області, що призвело до трагічних наслідків.

Про це повідомила прокуратура Донецької області.

За попередніми даними обстріл здійснили з реактивної системи залпового вогню “Торнадо-С”. Касетні боєприпаси влучили в житлову зону.

На подвір’ї одного з будинків загинув 11-річний хлопчик. Його 12-річна сестра та 63-річний дідусь отримали поранення.

Обстріл також пошкодив житлові будинки та транспортні засоби.