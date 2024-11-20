Кримінал

Російські війська атакували Краматорський район касетними боєприпасами, загинула дитина
20 Листопада 2024 21:12
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20 листопада російські війська завдали удару касетними боєприпасами по селу Першомар’ївка в Краматорському районі Донецької області, що призвело до трагічних наслідків.

Про це повідомила прокуратура Донецької області.

За попередніми даними обстріл здійснили з реактивної системи залпового вогню “Торнадо-С”. Касетні боєприпаси влучили в житлову зону.

На подвір’ї одного з будинків загинув 11-річний хлопчик. Його 12-річна сестра та 63-річний дідусь отримали поранення.

Обстріл також пошкодив житлові будинки та транспортні засоби. 


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