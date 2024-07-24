Російські “шахеди” знову вдарили по території Румунії

Під час нічної атаки на Одеську область у прикордонні Румунії оголошували повітряну тривогу та лунали вибухи.

Як повідомляє News.ro, на єдиний номер екстреного виклику 112 надійшло 10 дзвінків про звуки вибухів.

“Більшість дзвінків були з муніципалітету Тульча, і вони сигналізували про те, що чули вибухи. Однак були також дзвінки, в яких громадяни запитували інформацію, й оператори диспетчерського центру Інспекції з надзвичайних ситуацій “ДЕЛЬТА” Тульчинського повіту надали їм всю інформацію, щоб зрозуміти, що те, що вони чули, відбувалося на українській території”, – додали в Держприкордонслужбі Тульчі.

Тим часом моніторингові пабліки оприлюднили відео удару російського дрона по селу Плауру на румунському березі Дунаю в районі міста Ізмаїл.