Російські пропагандисти заявляють про болючі втрати серед льотного складу армійської авіації після удару по аеродрому у окупованому Бердянську.

Збройні Сили України завдали удару по аеродроному з російськими бойовими гелікоптерами у ніч на 17 жовтня.

Очевидці із числа місцевих жителів у соцмережах повідомляли про серію вибухів і детонацію боєприпасів на військовому об’єкті.

Російський пропагандист Ілля Туманов, який адмініструє тематичний авіаційний канал Fighterbomber, вранці у вівторок заявив, що удар був один з найболючіших за час після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Він повідомив, що російські окупаційні війська зазнали втрат у льотному складі та авіатехніці.

Про факт українського удару по аеродрому у Бердянську та втрат серед окупантів пишуть й інші російські пропагандисти пов’язані з авіаційною тематикою.

Росіяни заявляють, що ЗСУ нібито уразили аеродром де базувалися гелікоптери армійської авіації, тактичними балістичними ракетами ATACMS з касетними бойовими частинами.