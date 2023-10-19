Російські пропагандисти повідомляють про ліквідацію терориста “Бабая”

На півдні України був ліквідований “Бабай” – одіозний окупант, який був символом війни на Донбасі у 2014 році.

Як повідомляють російські пропагандисти, терорист ліквідований 18 жовтня на Запорізькому напрямку.

Справжнє ім’я так званого козака “Бабая”, Олександр Можаєв. Він народився 1977 року в Білоріченську РФ. З 1990-х років перебував у козацькому формуванні ‘Вовча сотня’.

ЗМІ вперше написали про нього під час анексії Криму та бойових дій на південному сході України, де Можаєв командував ‘Вольчею сотнею’. Восени 2014 року “Бабай” після конфліктів змушений був залишити Донбас.