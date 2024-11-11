Російські окупанти влаштували судилище над українськими військовими

У так званій “ДНР” винесли вирок восьми українським військовослужбовцям, звинуваченим у начебто обстрілах Маріуполя.

Їх засудили до 17 років ув’язнення, повідомляє російський Слідчий комітет.

Згідно з інформацією російської сторони, ці військові є мінометниками 36-ї окремої бригади морської піхоти України. Їм приписують обстріли Маріуполя у березні та квітні 2022 року, що, за твердженнями слідства, “спричинило руйнування інфраструктури на понад 26 мільярдів рублів”.

Російські представники також звинуватили українських захисників у жорстокому ставленні до цивільних, порушенні методів ведення бою та навмисному пошкодженні майна.