        Російські дрони атакували Нікопольщину та Синельниківський район: є поранений, знищено авто — Дніпропетровська ОВА

        Сергій Бордовський
        29 Жовтня 2025 07:55
        Увечері та вночі російська армія знову спрямовувала безпілотники на територію Дніпропетровщини. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

        Наслідки атаки ворожих дронів на Дніпропетровщині / Фото: Дніпропетровська ОВА

        Під ударами опинилися Васильківська та Миколаївська громади Синельниківського району — пошкоджено об’єкти інфраструктури.

        Не припинялися й обстріли Нікопольського району. Російські війська били по Нікополю, а також по Покровській міській, Покровській сільській та Марганецькій громадах. Унаслідок атак постраждав 38-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.

        В одному з населених пунктів виникла пожежа. За словами голови ОВА, знищене одне авто, ще два пошкоджені, постраждали об’єкти інфраструктури, адмінбудівля та приватний будинок.


