Суспільство

Російські діти будуть вивчати бойове застосування дронів

21 Липня 2023 11:01
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діти, бпла, навчання

У школах Росії з 1 вересня вивчатимуть “основи бойового застосування безпілотників” в межах курсу початкової військової підготовки.

Про це повідомляють РИА Новости із посиланням на заяву голови ради з розвитку цифрової економіки при Раді Федерації Росії Артема Шейкіна, Медуза.

За його словами, таку пропозицію було направлено міністру оборони Росії. Пропозицію розглянули та підтримали, у тому числі в Мінпросвіти РФ.

У відповіді Міноборони РФ ідеться, що в рамках програми передбачено “вивчення видів, призначення, тактико-технічних характеристик і загального устрою, ведення розвідки місцевості та способів протидії БПЛА ворога”.

“Програма схвалена Мінпросвіти Росії і планується до реалізації в освітніх організаціях і навчально-методичних центрах військово-патріотичного виховання молоді “Авангард” з вересня поточного року”.


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