Політика

Російське міноборони прокоментувало нічну атаку по Києву

16 Травня 2023 14:45
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ппо

Російське військове відомство підтвердило нічний обстріл української столиці. У міноборони стверджують, що “високоточним ударом гіперзвуковим ракетним комплексом “Кинжал” у місті Київ уражений зенітний ракетний комплекс Patriot виробництва США”.

Українські військові використовують ЗРК Patriot зокрема для того, щоб збивати російську гіперзвукову ракету “Кинжал”. Раніше комплекс Patriot застосовувався проти звичайних балістичних ракет, а можливість збивати гіперзвукові була суто теоретичною. Однак на початку травня Україна заявила про перехоплення “незбивної” російської гіперзвукової ракети “Кинжал” саме комплексом Patriot.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що для атаки сьогодні вночі Росія використала 18 ракет різних типів – серед них шість гіперзвукових ракет Х-47М2 “Кинжал”.

За його словами, всі 18 ракет було знищено силами та засобами ППО.


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