Суспільство

Російська влада обговорює блокування дзвінків у месенджерах
24 Грудня 2024 08:23
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росія
Ілюстративне фото / pexels

Міністерство цифрового розвитку РФ і Роскомнадзор обговорюють блокування дзвінків у месенджерах під приводом “боротьби з шахраями”, пишуть росЗМІ.

Російські відомства розглядають два можливих сценарії: повне блокування голосових викликів у додатках або заборона на дзвінки з-за кордону.

У жовтні глава Роскомнагляду Андрій Липов говорив, що у відомства є технологічні можливості заблокувати дзвінки в месенджерах. Він допускав, що відомство піде на такий крок, якщо месенджери порушуватимуть російські закони.

У третьому кварталі 2024 року, за даними ЦБ РФ, обсяг шахрайських операцій за рахунками росіян становив 9,2 мільярда рублів, що стало рекордом за весь час розкриття статистики, з 2020 року.


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