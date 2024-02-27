Політика

Російська спецоперація “Майдан–3” досягне своєї кульмінації у березні-травні 2024-го року, – заява

27 Лютого 2024 17:14
читать на русском →
росія, розвідка
Ілюстративне фото ГУР МО

Спецоперація “Майдан – 3” з боку Росії досягне своєї кульмінації у березні-травні 2024-го року.

Про це йдеться у заяві Комітету з питань розвідки при Президентові України.

Зазначається, що основною метою росіян всередині України є деморалізувати українців, посіяти паніку серед населення, вбити клин між військовослужбовцями та цивільними, розсварити всіх з усіма, в тому числі представників політичного керівництва країни, громадянського суспільства.

За інформацію розвідки, на поширення антиукраїнських настроїв лише на платформі Телеграм Росія витратила майже 250 млн доларів. Натомість загальний бюджет операції становив 1,5 млрд доларів. Це – найдорожча “акція” російських спецслужб в історії.

Методика кампанії – традиційна для російських спецслужб: поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень, поширити панічні настрої, зневіру, штучно протиставити цивільних та військових, посварити нас з нашими союзниками, розповсюдити в суспільстві усілякі «теорії змови».

За задумом ворога, на першу половину червня ситуацію в нашій державі вдасться розхитати і тоді, скориставшись цим, Україні буде завдано військову поразку на сході, в цьому і є ключова ідея їх операції.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Лютого 2024 19:55

СБУ завершила розслідування про знищення літака “Мрія” і назвала підозрюваних
27 Лютого 2024 20:01

110 бригада, яка обороняла Авдіївку, відійшла на ротацію вперше за два роки
27 Лютого 2024 19:19

90% усієї української агропродукції експортується Чорним морем, – Мінагрополітики
27 Лютого 2024 18:32

На підступах до Новомихайлівки ЗСУ знищили величезну колону російської техніки (відео)
27 Лютого 2024 17:14

Російська спецоперація “Майдан–3” досягне своєї кульмінації у березні-травні 2024-го року, – заява
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
усі думки