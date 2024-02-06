Економіка

Російська нафтопереробка падає, – Bloomberg

6 Лютого 2024 09:23
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росія, нафта
Дим над нафтопереробним заводом поблизу окупованої Росією Луганської області / Фото Getty Images

Тижневі показники переробки нафти в Росії впали до найнижчого рівня за майже два місяці. Причиною стала зупинка двох великих нафтопереробних заводів після ударів українських безпілотників.

За сім днів країна переробляла 5,41 млн барелів на день – це на 135 000 барелів нижче середнього показника за більшу частину грудня, згідно з розрахунками Bloomberg.

Удари по нафтопереробних і експортних об’єктах останніми тижнями стають дедалі руйнівнішими, що ставить під загрозу здатність Росії постачати паливо на зовнішній і внутрішній ринки.

Два великих нафтопереробних заводи, орієнтованих на експорт, – завод із переробки конденсату ПАТ “Новатек” на Балтійському узбережжі і Туапсинський НПЗ ПАТ “Роснефть” – повністю зупинили первинну переробку нафти в останній тиждень січня після атак дронів 21 і 25 січня відповідно. У сукупності на ці два підприємства припадало майже 5% середньодобової переробки нафти в країні в грудні.

Значну частину нафтопереробних потужностей на заводі у Волгограді, ймовірно, буде відключено після пожежі, спричиненої безпілотником 3 лютого. Це один із найбільших нафтопереробних заводів країни, що постачає паливо як на внутрішній, так і на зовнішній ринки. Атака була спрямована на скорочення виробничих потужностей, заявив тоді чиновник, знайомий із ситуацією в Києві.


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