Суспільство

Російська “королева криптовалют” виманила в інвесторів $22 млн та передала їх на ЗСУ
25 Жовтня 2024 19:21
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криптовалюта, росія
Валерія Федякіна / Фото: bitmama888 / Instagram

Російська блогерка, яка називає себе “королевою криптовалют”, виманила у криптоінвесторів понад 22 млн доларів, а потім передала їх на потреби української армії.

Про це пише New York Post із посиланням на CryptoNews.

За даними російської поліції, 24-річна Валєрія Федякіна здійснювала аферу, переконуючи інвесторів переказувати свої гроші в дубайську криптовалюту, щоб уникнути банківських обмежень. Ошукані інвестори говорять, що вона пообіцяла їм бонус у розмірі 1% від суми, яку вони надіслали їй після конвертації в криптовалюту.

Стверджується, що кошти швидко зникли, оскільки Федякіна спрямувала їх на потреби Збройних сил України, щоб допомогти їм у боротьбі з російським вторгненням.

Федякіна була заарештована у вересні 2023 року при спробі покинути РФ рейсом до ОАЕ й поміщена в СІЗО. Наступного місяця їй мають оголосити офіційне звинувачення, і в разі визнання її винною їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Захист росіянки відкидає звинувачення в шахрайстві й заявляє російським ЗМІ, що вона підтримує вторгнення в країну й готова жертвувати кошти вже на підтримку московських військових. Її адвокати також стверджували, що вона стала жертвою змови й використовувала власні кошти для оплати послуг клієнтів, які, за її словами, так і не повернули їй гроші.


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