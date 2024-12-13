Суспільство

Російська ДРГ намагалася прорвати кордон на Харківщині
13 Грудня 2024 11:19
читать на русском →
війна
Гвинтівка та шолом українського військового / Фото: Генштаб ЗСУ

Українські прикордонники відбили спробу заходу диверсійно-розвідувальної групи (ДРГ) російських військ у Харківській області, заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в телеефірі.  

“Диверсанти намагалися перетнути кордон, але прикордонники завдали по них ударів, і ворог був змушений відступити назад за державний кордон”, — повідомив Демченко.  

Він зазначив, що, хоча активність російських диверсантів зменшилася, загроза залишається, зокрема на ділянках у Сумській, Чернігівській та Харківській областях.  

Також речник підкреслив, що жодного прориву кордону з боку РФ на цих ділянках не зафіксовано.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
13 Грудня 2024 10:48

Росія завдала один із наймасштабніших ударів по українській енергетиці, – Зеленський
13 Грудня 2024 10:17

Драпатий анонсував масштабну трансформацію Сухопутних військ
13 Грудня 2024 08:50

Росія масовано атакувала енергетичні об’єкти по всій Україні
13 Грудня 2024 08:29

Росіяни вдарили безпілотником по житловому будинку у Харкові
13 Грудня 2024 08:05

Трамп вважає, що в разі припинення вогню в Україні за “перемир’ям” мають стежити європейські війська, – WSJ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саши Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки