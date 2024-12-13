Російська ДРГ намагалася прорвати кордон на Харківщині

Українські прикордонники відбили спробу заходу диверсійно-розвідувальної групи (ДРГ) російських військ у Харківській області, заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в телеефірі.

“Диверсанти намагалися перетнути кордон, але прикордонники завдали по них ударів, і ворог був змушений відступити назад за державний кордон”, — повідомив Демченко.

Він зазначив, що, хоча активність російських диверсантів зменшилася, загроза залишається, зокрема на ділянках у Сумській, Чернігівській та Харківській областях.

Також речник підкреслив, що жодного прориву кордону з боку РФ на цих ділянках не зафіксовано.