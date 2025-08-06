Російська атака на Ізмаїльський район пошкодила газогін, пожежу бачили з сусідньої Румунії

У ніч на 6 серпня російські дрони-камікадзе атакували Ізмаїльський район Одеської області. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа на об’єктах газової інфраструктури. Полум’я бачили жителі сусідньої Румунії.
За даними видання Digi24.ro, румунські служби екстреної допомоги отримали 19 викликів на лінію 112 щодо загоряння, яке сталося після атаки на українській території. Повітряну тривога в Румунії тривала 90 хвилин.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив, що внаслідок атаки було пошкоджено газову інфраструктуру. Пожежу, яка виникла після влучання, вдалося загасити о 07:25.
“Вогнем знищено виробниче обладнання. Внаслідок пошкодження магістрального газогону, тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів. Роботи з ліквідації наслідків тривають”, – повідомив Кіпер.