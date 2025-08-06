Російська атака на Ізмаїльський район пошкодила газогін, пожежу бачили з сусідньої Румунії

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Росія скинула авіабомби на базу відпочинку під Запоріжжям — є жертви і постраждалі

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив , що внаслідок атаки було пошкоджено газову інфраструктуру. Пожежу, яка виникла після влучання, вдалося загасити о 07:25.

За даними видання Digi24.ro , румунські служби екстреної допомоги отримали 19 викликів на лінію 112 щодо загоряння, яке сталося після атаки на українській території. Повітряну тривога в Румунії тривала 90 хвилин.

У ніч на 6 серпня російські дрони-камікадзе атакували Ізмаїльський район Одеської області. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа на об’єктах газової інфраструктури. Полум’я бачили жителі сусідньої Румунії.