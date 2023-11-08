Суспільство

Rockstar Games готується анонсувати нову GTA

8 Листопада 2023 17:02
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Компанія-розробник та видавець відеоігор Rockstar Games планує анонсувати довгоочікувану гру Grand Theft Auto VI. З моменту виходу останньої частини цієї серії відеоігор — GTA V — минуло вже 10 років.

«Ми дуже раді повідомити вам, що на початку грудня випустимо перший трейлер наступної гри Grand Theft Auto», — йдеться в повідомленні Rockstar.

Напередодні Bloomberg із посиланням на джерела написало, що найближчими днями відбудеться офіційний анонс гри, а вихід трейлера буде присвячений 25-річчю Rockstar Games. Компанія святкуватиме річницю в грудні.


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