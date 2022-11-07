Рідні мобілізованих росіян розповіли про в’язницю на Донеччині, де тримають тих, хто відмовився воювати

Мобілізованих, які відмовилися брати участь у бойових діях, тримають у підвалі на території селища Завітне Бажання на Донеччині, розповіли Insider їхні рідні.

Одна із співрозмовниць видання – Олена Кашина, дружина мобілізованого 33-річного співробітника гірничо-металургійного комплексу, який пройшов термінову службу. За її словами, чоловік знаходиться на території України з 2 жовтня, він дзвонив їй і розповідав, що не хоче вбивати людей, збирається «закрити очі та вуха» та чекати на розстріл, обіцяний військовим начальством.

«Перед написанням рапорту замполіт 5-ої роти у них у “ДНР” сказав, що якщо вони щось пишуть, то їх розстріляють, закинуть у яму, а родичам напишуть, що вони зникли безвісти. Мій чоловік дзвонив і сказав: “Лєн, мене сьогодні наші можуть розстріляти”. Цілком пригнічені люди, їх поламали психологічно. Я думаю, що якщо вони повернуться додому, їм знадобиться допомога психіатра. У такому стані вони вже були закинуті до підвалу, дві доби просиділи там на землі у цегляному підвалі», — каже Олена.

Декілька людей написали рапорти про відмову від участі в бойових діях, шістьох залишили в таборі готувати їжу, вісьмох відправили до підвалу.

Видання також посилається на листа, складеного родичами мобілізованих. Не уточнюється, чи було воно кудись спрямоване.

«Протягом двох діб їх насильно утримували в підвалі, намагаючись змусити відмовитися від рапортів. Про це ми дізналися 20 жовтня, коли наші родичі вийшли на зв’язок (на той час їх відпустили після прибуття комісії з перевіркою), — йдеться у листі. — До 31 жовтня наші родичі знаходилися за 40 кілометрів від міста Маріуполя ДНР, у лісосмузі будували бліндажі, у бойових діях не брали участі, військове спорядження здали в установленому порядку. Однак 1 листопада всіх 8 осіб, які підписали рапорти про відмову йти на штурм, знову відвезли — до того ж підвалу, в якому вони сиділи раніше».

Стверджується, що 4 листопада один із ув’язнених вийшов на зв’язок та розповів, що три дні людей взагалі не годували, їх називають зрадниками та загрожують розстрілом.