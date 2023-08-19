Економіка

Rheinmetall збирається запустити в Україні “один – два конвеєри” з виробництва танків

19 Серпня 2023 11:07
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танки

Оборонний концерн Rheinmetall планує найближчими днями розпочати технічне обслуговування танків в Україні, заявив голова правління компанії Армін Паппергер.

За словами Паппергера, на які посилається Frankfurter Allgemeine Zeitung, перші 12 українських працівників розпочали навчання у Німеччині і незабаром до них приєднаються ще 12.

Паппергер також підтвердив плани Rheinmetall якнайшвидше розпочати виробництво танків в Україні.

«Це може статися швидко, там залишилися досить добре оснащені танкові заводи з радянських часів. Rheinmetall має намір взяти їх в оренду і виробляти техніку за стандартами НАТО на одному-двох конвеєрах», – підкреслив Паппергер.


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Rheinmetall збирається запустити в Україні “один – два конвеєри” з виробництва танків
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