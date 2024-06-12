Rheinmetall вироблятиме в Україні БМП Lynx

Німецький концерн Rheinmetall домовилася з Україною про початок виробництва бойових машин піхоти Lynx. Перші машини будуть готові вже цього року.

Про це заявив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін на конференції з відновлення України в Берліні, пише Handelsblatt.

“Ми виготовимо перший Lynx вже цього року”, — сказав у коментарі виданню міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Водночас Камишін та генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер не уточнили нічого про місце розташування виробництва з огляду на питання безпеки.