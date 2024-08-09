Суспільство

Rheinmetall передасть Україні додаткові мобільні шпиталі
9 Серпня 2024 16:18
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армія, німеччина
Мобільні шпиталі / Фото: Rheinmetall

Міноборони України підписало контракт із німецьким оборонним концерном Rheinmetall на постачання восьми додаткових станцій передових хірургічних бригад.

Про це йдеться в заяві Rheinmetall.

Ці шпиталі оснащені передовою технікою, зокрема рентгеноконтейнерами, операційними, а також блоками інтенсивної терапії. Поставки розпочнуться в цьому році й завершаться до кінця 2026-го.

Аби транспортувати мобільні шпиталі, Rheinmetall для кожної станції надасть 3 спеціалізовані вантажівки з причепами.

Водночас у Rheinmetall додають, що українські військові пройдуть у Німеччині тижневе навчання з експлуатації нових медичних станцій.


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