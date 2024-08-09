Rheinmetall передасть Україні додаткові мобільні шпиталі

Міноборони України підписало контракт із німецьким оборонним концерном Rheinmetall на постачання восьми додаткових станцій передових хірургічних бригад.

Про це йдеться в заяві Rheinmetall.

Ці шпиталі оснащені передовою технікою, зокрема рентгеноконтейнерами, операційними, а також блоками інтенсивної терапії. Поставки розпочнуться в цьому році й завершаться до кінця 2026-го.

Аби транспортувати мобільні шпиталі, Rheinmetall для кожної станції надасть 3 спеціалізовані вантажівки з причепами.

Водночас у Rheinmetall додають, що українські військові пройдуть у Німеччині тижневе навчання з експлуатації нових медичних станцій.