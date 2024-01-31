РФ стоїть за випадками глушіння супутникових сигналів – командувач Силами оборони Естонії

РФ, імовірно, стоїть за збільшенням випадків глушіння супутникових сигналів, які використовуються авіакомпаніями, смартфонами та системами озброєння у країнах Європи.

Як передає Укрінформ, про це заявив Мартін Херем, командувач Силами оборони Естонії, повідомляє агенція Bloomberg.

За його словами, РФ стоїть за порушення сигналів глобальної системи позиціонування, коли з минулого року у Балтійському регіоні посилилися перешкоди супутниковим навігаційним системам. Особливий сплеск було зареєстровано в січні на території від Фінляндії до Польщі та Чорноморського регіону.

«Хтось є причиною цього, і ми думаємо, що це Росія», – сказав Херем, додавши, що Москва, можливо, проводить військові ігри на тлі ризиків майбутнього потенційного конфлікту з країнами НАТО. «Я думаю, вони навчаються та тестують», – додав він.

Зазначається, що РФ має досвід придушення сигналів GPS на півночі Європи та здатна використовувати низку можливостей для радіоелектронної боротьби, включаючи придушення діяльності дронів та ракет в Україні. Кремль також активізував діяльність зі створення перешкод у Москві та Санкт-Петербурзі, щоб запобігти потенційним атакам дронів з України.

Міністерство оборони РФ раніше підтверджувало, що його підрозділи радіоелектронної боротьби у Калінінграді проводили навчання щодо порушення радіо- та супутникових сигналів.

Естонський генерал заявив, що перешкоди також можуть здійснюватися з кораблів у Балтійському морі. У грудні польська авіаційна влада попередила пілотів про збої, а офіційні особи Швеції та Фінляндії раніше цього місяця заявили, що вони розслідують це питання.

«Росія продемонструвала свої можливості радіоелектронної боротьби в інших місцях, а не лише в Україні та країнах Балтії. Вони безперечно досить сильні в цьому», – зазначив Херем.

Військовий також попередив щодо російської агресії. Свіжі дані про здатність РФ виробляти боєприпаси та набирати війська викликали переоцінку серед союзників по НАТО та потік попереджень щодо підготовки до довгострокового конфлікту.