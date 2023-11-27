РФ призупинила обміни полонених, щоб складалося враження, що Україна бездіє – Координаційний штаб

Росія призупинила обміни військовополоненими, намагаючись цим вплинути на суспільство і створити враження, що українська влада нібито не працює над цим питанням.

Про це заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко в коментарі “Суспільне“.

Україні немає сенсу утримувати російських полонених, стверджують у Координаційному штабі. Це Росія зі свого боку призупинила обміни, таким чином, намагаючись вплинути на українське суспільство.

«Намагаються переконати, що, мовляв, нічого не відбувається, дивіться! Але насправді робота йде, ми не сидимо, склавши руки, ми постійно працюємо для того, щоб організувати наступні обміни», — каже Яценко.

За словами представника штабу, Україна готова до діалогу і висуває ті чи інші пропозиції росіянам.

«Ми демонструємо пропозиції. Наприклад, ми створили координаційний штаб разом із Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Українські органи влади створили так звані змішані медичні комісії – це інструмент, який передбачений у Третій Женевській конвенції. Це комісія, до якої входять два представники нейтральної країни і один представник країни, яка утримує, тобто України. Аналогічну комісію має сформувати російська сторона для того, щоб ці комісії, відвідуючи місця утримання, могли виявляти військовополонених, які потребують медичної допомоги і які мають бути репатрійовані», — заявив він.

Також Яценко повідомив, що Україна надіслала відкритого листа від імені секретаря координаційного штабу генерала Дмитра Усова.

«Ми наголошуємо на тому, що Росія повинна також виконувати свої міжнародні угоди і домовленості, які вони підписали. Вони постійно на дипломатичному рівні, в ООН, наприклад, стверджують, що вони всього дотримуються. Ми показуємо, що де факто ні, нічого не відбувається», — розповів Яценко.