РФ посилить засобами ППО кордон із Фінляндією

Російські військові почали відпрацьовувати захист північно-західних кордонів країни після вступу Фінляндії до НАТО, повідомив командувач військ ППО-ПРО, заступник головного комітету Повітряно-космічних сил РФ Андрій Дьомін.

“5 квітня Фінляндія увійшла до складу блоку НАТО. Готується до вступу до альянсу Швеція. У цих умовах війська протиповітряної оборони відпрацьовують питання щодо захисту державного кордону на північному заході країни відповідно до зростання загроз”, – сказав Дьомін в інтерв’ю газеті “Червона”. зірка”.

За його словами, за рік війни з Україною бойова підготовка підрозділів ППО-ПРО вкотре зросла. При цьому військове відомство має плани щодо реформування системи ППО РФ.