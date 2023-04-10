Політика

РФ посилить засобами ППО кордон із Фінляндією

10 Квітня 2023 13:03
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росія, ппо

Російські військові почали відпрацьовувати захист північно-західних кордонів країни після вступу Фінляндії до НАТО, повідомив командувач військ ППО-ПРО, заступник головного комітету Повітряно-космічних сил РФ Андрій Дьомін.

“5 квітня Фінляндія увійшла до складу блоку НАТО. Готується до вступу до альянсу Швеція. У цих умовах війська протиповітряної оборони відпрацьовують питання щодо захисту державного кордону на північному заході країни відповідно до зростання загроз”, – сказав Дьомін в інтерв’ю газеті “Червона”. зірка”.

За його словами, за рік війни з Україною бойова підготовка підрозділів ППО-ПРО вкотре зросла. При цьому військове відомство має плани щодо реформування системи ППО РФ.


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