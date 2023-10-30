Політика

РФ отримує від Північної Кореї снаряди та гармати

30 Жовтня 2023 19:15
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корея, росія

Північна Корея передає своєму партнеру Росії як артилерійські снаряди, так і гармати, хоча й старі.

Про це у відеоогляді ситуації на фронті розповів репортер німецької газети Bild Юліан Рьопке. 

Журналіст коментує відео зі станції Шиманівська Амурської області на Далекому Сході РФ, де «російський потяг перевозить дуже-дуже старі артилерійські гармати». На відкритих платформах можна побачити 122-мм гармати Д-30, які виробляли в СРСР з початку 1960-х років.

Окремі деталі свідчать, за словами Рьопке, що це не Д-30-А, які використовуються нині в Росії, а саме оригінальні гармати, з 1960-х, які досі є на озброєнні КНДР.

З огляду на місце зйомки та напрямок руху потягу, оглядач робить висновок, що «йдеться саме про північнокорейську зброю, яку диктатор Кім Чен Ин наразі постачає диктатору Володимиру Путіну».

Раніше європейські джерела повідомляли, що КНДР могла передати вже до 350 тисяч снарядів, які можуть використовуватися як власне російськими гарматами, так і тими, які передає Північна Корея і які невдовзі потраплять на фронт.

«Це величезна проблема», – констатує Рьопке.

Західні партнери, які пообіцяли передати Україні мільйон снарядів, змогли до цього часу надіслати менше 300 тисяч, додав він.


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