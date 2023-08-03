Суспільство

РФ обстріляла консульство Греції в Херсоні

3 Серпня 2023 11:09
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греція, обстріл, посольство, херсон

Російські військові обстріляли консульство Греції в Херсоні, а також приміщення банків та СІЗО.

Про це повідомили Херсонська ОВА у ранковому зведенні обладміністрацій за добу, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram .

“Ворогом влучено в райони 27 населених пунктів області; приміщення банків “Укрсіббанку” та “Кредобанку” (м.Херсон); територію слідчого ізолятора (м.Херсон); приміщення Почесного консульства Грецької республіки (м.Херсон)”. 

За добу по області противник здійснив 55 обстрілів: (264 снаряди), з них по Херсону – 8 обстрілів (72 снаряди).


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