Суспільство

Резніков розповів, яке пів Міноборони ледь не потрапило в полон

10 Квітня 2023 13:58
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Резніков, міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що, якби на початку повномасштабного вторгнення РФ діяв за визначеним протоколом безпеки, то ймовірно потрапив би в полон, пише УП.

За словами Резнікова, захищений командний пункт МОУ, куди міністр мав би їхати зі своєю командою, знаходився у Гостомелі, куди ворог, як потім стало очевидним, спрямував потужний удар у вигляді в тому числі масованої висадки десанту.

“ЗКП, який був закріплений за моїм персоналом, знаходився, будете сміятися, в Гостомелі, в захищеному місці, яке першим же потрапило в засідку. Теоретично, якби ми туди перемістилися хоча б за день-два, то в мене половина міністерства була б там. Майже в полоні.

Тому ми просто розпорошилися по різних будівлях, які належать Міністерству оборони. Слава Богу, їх вистачає в Києві.

Фінансистів я взагалі скомандував вивезти за межі Києва, щоб вони були в більш-менш безпечному місці і могли працювати”.


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