Політика

Reuters: ЗСУ готують 40 тисяч людей для контрнаступу

5 Квітня 2023 21:50
31
читать на русском →
контрнаступ

Збройні сили України готують вісім нових штурмових бригад загальною чисельністю 40 тисяч осіб для контрнаступу, яке має розпочатися найближчими тижнями або місяцями, пише Reuters з посиланням на військових.

За даними агентства, ці підрозділи складаються з мотивованих добровольців, що були призвані у рамках кампанії з набору бійців у соціальних мережах та на рекламних щитах. Кампанію з набору до штурмових бригад Україна запустила на початку лютого.

Як розповів Reuters міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, серед новобранців – як колишні військові та поліцейські, так і люди без бойового досвіду, зокрема жінки. За його словами, колишніх військових можна підготувати за два місяці, а людей без досвіду – за чотири.

Для Києва багато залежить від контрнаступу, зазначає агентство. Невдала спроба повернути захоплені Росією території може послабити оптимізм ключових західних партнерів України та змусити їх підштовхувати Київ до переговорів із Москвою.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Квітня 2023 21:05
29

Зеленський та Моравецький підписали протокол про постачання Україні військової техніки
5 Квітня 2023 21:50
31

Reuters: ЗСУ готують 40 тисяч людей для контрнаступу
5 Квітня 2023 19:16
45

Майже 80% українців погано ставляться до росіян – опитування
5 Квітня 2023 18:56
48

На східному фронті знищено російський вертоліт Ка-52 та 4 станції РЕБ – Генштаб
5 Квітня 2023 18:45
114

Начальник Харківської ОВА Синєгубов прокоментував обшуки НАБУ
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
усі думки