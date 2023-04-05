Reuters: ЗСУ готують 40 тисяч людей для контрнаступу

Збройні сили України готують вісім нових штурмових бригад загальною чисельністю 40 тисяч осіб для контрнаступу, яке має розпочатися найближчими тижнями або місяцями, пише Reuters з посиланням на військових.

За даними агентства, ці підрозділи складаються з мотивованих добровольців, що були призвані у рамках кампанії з набору бійців у соціальних мережах та на рекламних щитах. Кампанію з набору до штурмових бригад Україна запустила на початку лютого.

Як розповів Reuters міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, серед новобранців – як колишні військові та поліцейські, так і люди без бойового досвіду, зокрема жінки. За його словами, колишніх військових можна підготувати за два місяці, а людей без досвіду – за чотири.

Для Києва багато залежить від контрнаступу, зазначає агентство. Невдала спроба повернути захоплені Росією території може послабити оптимізм ключових західних партнерів України та змусити їх підштовхувати Київ до переговорів із Москвою.