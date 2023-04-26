Reuters: ФБР допомагає Україні збирати цифрові докази військових злочинів

Україна співпрацює з ФБР та американськими компаніями над збором доказів військових злочинів росіян. Мова йде про геолокацію та інформацію з мобільних телефонів. Про це повідомляє Reuters.

Українська влада збирає цифрову інформацію з полів битв і українських міст, зруйнованих війною після того, як Росія вторглася в країну в лютому минулого року, сказав Алекс Кобзанець, спеціальний агент ФБР, який раніше працював аташе з правових питань агентства в Україні.

«Збір цих даних, аналіз цих даних, опрацювання цих даних — це те, над чим ФБР має досвід роботи», — сказав Кобзанець на конференції з кібербезпеки RSA у Сан-Франциско.

За його словами, ця робота включає вивчення інформації з мобільного телефону, судово-медичний аналіз зразків ДНК, а також аналіз частин тіла, зібраних на полях битв.

«Наступним кроком є ​​робота з національними провайдерами США, передача цієї інформації… отримання інформації про абонентів, отримання інформації про геолокацію, де це можливо», — додав Кобзанець.

“Робота відображає поглиблення співпраці між США та Україною на кіберфронті, де Росія була спільним супротивником для обох країн”, – зазначає Reuters.

Агент додав, що ФБР протягом останніх півтора роки працювало над тим, щоб допомогти Україні також ідентифікувати російських колабораціоністів і шпигунів, які діють в Україні, і російські сили, які діяли за межами Києва під час вторгнення.

“Американські охоронні компанії та офіційні особи були головним партнером України в її зусиллях протистояти російським кібератакам, з якими вона бореться принаймні з 2015 року”, – нагадує агенство.

Начальник Департаменту інформаційної кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк зазначив, що хоча кількість російських атак проти України за останні кілька років зросла, останніми місяцями вони стали більш цілеспрямованими.

«У кримінальному провадженні дуже складно довести, хто винний», – сказав Вітюк. «Для нас дуже важливо отримати якомога більше інформації про російських кіберзлочинців… ми збираємо всю цю інформацію і вводимо її в наші кримінальні справи».

«Ця справа про кібервійськові злочини є чимось новим», — додав він. «Саме тут ми побачили першу повномасштабну кібервійну».