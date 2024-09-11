Республіканці звернулись до Байдена із закликом дозволити Україні використання американської далекобійної зброї

Група ключових республіканців закликати Байдена скасувати обмеження щодо використання Україною наданої Вашингтоном далекобійної зброї для ударів по РФ.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті Комітету Палати представників США із закордонних справ.

«Ми пишемо, щоб закликати вас скасувати обмеження на використання Україною наданих США систем великої дальності, зокрема, армійських тактичних ракетних систем (ATACMS), проти легітимних військових цілей у глибині території Росії», – йдеться у тексті листа республіканців до Байдена.

Вони зазначили, що накладені США обмеження перешкоджають здатності України перемогти в агресивній війні з Росією, а також дають російським військам простір для безкарних нападів на Україну.

Рішення Байдена на початку цього року скасувати повну заборону на українські удари по цілях в РФ із американської зброї «було позитивним, однак запізнілим», йдеться у листі. Республіканці із посиланням на звіти зазначили, що впровадження цієї зміни допомогло призупинити наступ російської армії у Харківській області.

«Однак, якби ця зміна відбулася раніше, російському наступу на Харків можна було б взагалі запобігти, що, у свою чергу, дозволило б Україні зосередитися на критично важливих ділянках фронту в Донецькій області», – вважають у Палаті представників.

Республіканці нагадали, що ні використання Україною американської зброї для ударів по території Росії, ні українська операція у Курській області не викликали ескалації у відповідь з боку Москви.

«Цей конфлікт закінчиться лише тоді, коли жорсткіші санкції та успіхи України на полі бою переконають Володимира Путіна, що він більше нічого не може здобути війною і повинен сісти за стіл переговорів», – вважають політики.

Крім цього, республіканці висловили розчарування повідомленнями про те, що адміністрація Байдена перешкоджає Великій Британії та Франції дозволити Україні використовувати їхні ракети великої дальності Storm Shadow та SCALP проти законних цілей на території РФ.

«Поки Росія веде свою жорстоку, повномасштабну агресивну війну, їй не можна надавати притулок, з якого вона може безкарно здійснювати свої воєнні злочини проти України», – додали у Палаті представників.