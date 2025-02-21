Республіканці ініціюють вихід США з ООН

У США республіканські законодавці ініціювали процес виходу країни з Організації Об’єднаних Націй, звинувачуючи організацію в несприянні американським інтересам та невідповідності політиці Дональда Трампа.

Про це повідомляє Fox News.

Сенатор Майк Лі (штат Юта) представив законопроєкт “Акт про повний вихід з ООН до 2025 року”, що передбачає припинення членства США в організації та її дочірніх структурах, а також припинення фінансування цих органів. Співавторкою документа стала сенаторка Марша Блекберн (штат Теннессі).

США є найбільшим донором ООН, надавши організації понад 18 мільярдів доларів у 2022 році – це близько третини загального бюджету організації.

Законопроєкт передбачає заборону участі США у мирних переговорах під егідою ООН, а також накладає обмеження на укладання угод між Вашингтоном та міжнародною організацією без схвалення Сенату.

Опитування Pew Research Center, проведене у квітні 2024 року, показало, що ООН підтримують 70% демократів і лише 34% республіканців.

Трамп уже намагався скоротити фінансування структур ООН під час свого першого президентського терміну, а в лютому 2025 року підписав указ про вихід США з Ради ООН з прав людини та скорочення фінансування БАПОР (Агентство для допомоги палестинським біженцям).