Суспільство

Ремонтно-евакуаційну бронемашину WZT-3 допустили до використання в ЗСУ
20 Листопада 2024 12:15
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міноборони
Ремонтно-евакуаційна бронемашина WZT-3 / Міноборони

Міністерство оборони України офіційно кодифікувало та допустило до використання в ЗСУ ремонтно-евакуаційну бронемашину WZT-3. 

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

WZT-3 розроблена для евакуації важкої бронетехніки з поля бою та проведення її ремонту у польових умовах. Бронемашина створена на базі танка Т-72, замість башти обладнана краном, лебідкою, електрозварювальним апаратом та іншим необхідним обладнанням для ремонту.

Крім того, WZT-3 здатна виконувати розчищення місцевості та здійснювати земляні роботи для облаштування позицій. З озброєння бронемашина оснащена двома кулеметами калібру 12,7 мм і 7,62 мм, а також має системи спостереження.


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