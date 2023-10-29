Політика

Рашисти не залишають спроб оточити Авдіївку

29 Жовтня 2023 09:20
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генштаб

“За минулу добу сталося близько 70 бойових зіткнень. Всього противник завдав 7 ракетних та 24 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів із РСЗВ.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Сіньківка та Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили 5 атак супротивника. На жаль, російські теракти призвели до загибелі та поранення мирних жителів. Зруйновано або пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районі Хромового Донецької області. Також ворог безуспішно намагався відновити втрачене становище біля Кліщеївки та Андріївки. Наші воїни відбили атаки супротивника.

На Мар’їнському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 3 крилаті ракети наземного базування “Іскандер-К”.

Підрозділи ракетних військ вразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також артилерійський засіб противника”, – йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.


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Рашисти не залишають спроб оточити Авдіївку
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