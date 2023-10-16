Суспільство

Ракети і дрони: Повітряні сили розповіли деталі нічної атаки

16 Жовтня 2023 08:23
війна, ппо

Уночі 16 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну з кількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил.

Усього зафіксовано застосування однієї балістичної ракети “Іскандер М”, п’яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.

“Авіаційними ракетами атаковано північні та східні регіони України, шахеди противник направив у різних напрямках, зокрема на захід. 

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 ”Shahed-136/131”, – повідомили Повітряні Сили.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Жовтня 2023 08:23

Ракети і дрони: Повітряні сили розповіли деталі нічної атаки
16 Жовтня 2023 09:08

З Ізраїлю вилетів другий евакуаційний борт зі громадянами України
16 Жовтня 2023 07:57

На Полтавщині уламками ракети пошкоджені кілька будинків, є постраждалі
16 Жовтня 2023 07:28

На Авдіївському напрямку ворог продовжує вести безуспішні штурмові дії, – Генштаб
16 Жовтня 2023 07:08

США можуть подбати й про Україну, й про Ізраїль – Байден
Останні новини
усі новини

Думки

Олексій АРЕСТОВИЧ

SANTA MARIA COREDEMPTOR
Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
усі думки