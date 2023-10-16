Ракети і дрони: Повітряні сили розповіли деталі нічної атаки

Уночі 16 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну з кількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил.

Усього зафіксовано застосування однієї балістичної ракети “Іскандер М”, п’яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.

“Авіаційними ракетами атаковано північні та східні регіони України, шахеди противник направив у різних напрямках, зокрема на захід.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 ”Shahed-136/131”, – повідомили Повітряні Сили.