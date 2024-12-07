Ракетний удар та атака дронами: Повітряні Сили відзвітували про нічну атаку 7 грудня

У ніч на 7 грудня 2024 року ворог завдав ракетного удару по Сумщині та здійснив масштабну атаку за допомогою ударних безпілотників.

Як повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, з 21:30 6 грудня російські війська запустили 14 дронів-камікадзе типу «Shahed» та безпілотники інших типів із району Приморсько-Ахтарська (РФ).

Станом на 08:30 підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України знищили 7 ворожих дронів. Збиття зафіксовано у Київській, Вінницькій, Одеській, Черкаській та Житомирській областях.

Ще 6 безпілотників втрачено локаційно, а один вийшов із підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії.

Інформація уточнюється.