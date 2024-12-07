Політика

Ракетний удар та атака дронами: Повітряні Сили відзвітували про нічну атаку 7 грудня
7 Грудня 2024 09:14
ппо
На Сумщині прикордонники збили два ворожі БпЛА: один типу «Герань-2» та другий – «Гербера». 6 грудня 2024 / Фото ДПСУ

У ніч на 7 грудня 2024 року ворог завдав ракетного удару по Сумщині та здійснив масштабну атаку за допомогою ударних безпілотників.

Як повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, з 21:30 6 грудня російські війська запустили 14 дронів-камікадзе типу «Shahed» та безпілотники інших типів із району Приморсько-Ахтарська (РФ).

Станом на 08:30 підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України знищили 7 ворожих дронів. Збиття зафіксовано у Київській, Вінницькій, Одеській, Черкаській та Житомирській областях.

Ще 6 безпілотників втрачено локаційно, а один вийшов із підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії.

Інформація уточнюється.


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