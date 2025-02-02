Ракетний удар по Полтаві: кількість жертв зросла до 14, серед загиблих – діти

Президент Володимир Зеленський повідомив, що рятувальні роботи в Полтаві завершені. Унаслідок російського ракетного удару загинули 14 людей, серед них двоє дітей – 9 та 12 років.

Зазначимо, що за даними ДСНС, внаслідок ворожого удару загинуло троє дітей – 7, 9 та 12 років.

За словами Зеленського, ще 20 осіб отримали поранення, серед них четверо дітей, найменшій дитині лише три місяці. Врятувати вдалося 22 людини.

«Повністю зруйнований під’їзд будинку – з першого по п’ятий поверхи. І це тільки одна російська ракета, яка принесла стільки болю, страждань і втрат», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що для України критично важливо отримати більше систем ППО та протиракетної оборони, зокрема Patriot, IRIS-T та інші необхідні засоби захисту.

«ППО й достатня кількість протиракет – це обов’язкова умова наближення миру», – підкреслив Зеленський.