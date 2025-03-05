Ракетний удар по Кривому Рогу: є жертви, під завалами можуть перебувати люди

Увечері 5 березня, близько 22:00, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області пролунав вибух. Російська ракета влучила в об’єкт цивільної інфраструктури, виникла пожежа.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Ракетна атака на Кривий Ріг. Сталася пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Ймовірно, під завалами можуть бути люди”, – написав очільник ОВА.

Вже відомо про одного загиблого – 53-річного чоловіка. Постраждалих троє: двоє у важкому стані – 43-річний чоловік та 49-річна жінка, ще одна жінка у стані середньої тяжкості.