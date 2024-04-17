Ракетний удар по Чернігову: 6 людей зникло безвісти

Внаслідок ракетного удару по Чернігову 6 людей зникло безвісти, триває пошуково-рятувальна операція.

Про це повідомляє Національна поліція у Telegram.

“Станом на 13:30 відомо про 14 загиблих людей, травмовано 61 особу, з них троє дітей. Є інформація про шістьох зниклих безвісти громадян”.



Пошкоджено об’єкти соціальної інфраструктури, будівлю вишу, лікарню, 16 житлових багатоповерхівок в одному з мікрорайонів міста.



Поліцейські та рятувальники надають допомогу потерпілим, з постраждалими також працюють психологи.