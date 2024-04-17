Суспільство

Ракетний удар по Чернігову: 6 людей зникло безвісти

17 Квітня 2024 14:30
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чернігов, ракетний удар
Рятувальна операція / ДСНС

Внаслідок ракетного удару по Чернігову 6 людей зникло безвісти, триває пошуково-рятувальна операція.

Про це повідомляє Національна поліція у Telegram.

“Станом на 13:30 відомо про 14 загиблих людей, травмовано 61 особу, з них троє дітей. Є інформація про шістьох зниклих безвісти громадян”.

Пошкоджено об’єкти соціальної інфраструктури, будівлю вишу, лікарню, 16 житлових багатоповерхівок в одному з мікрорайонів міста.

Поліцейські та рятувальники надають допомогу потерпілим, з постраждалими також працюють психологи.


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